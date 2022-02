Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

Seagate Technology

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,49% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 4.402 punti.Sulla parità il(+0,1%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,14%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,24%),(-1,12%) e(-1,09%).del Dow Jones,(+1,01%),(+0,92%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,75%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%.Al top tra i, si posizionano(+1,83%),(+1,34%),(+1,33%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,68%.Crolla, con una flessione del 9,99%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,25%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 12,15 punti; preced. -0,7 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,7%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 16,9%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,8%; preced. -1,9%).