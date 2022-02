WINDTRE, Corti: "Sviluppo tecnologico e responsabilità per costruire il futuro"

(Teleborsa) - "I manager delleitaliane oggi devono affrontare ledel settore ma, al tempo stesso, hanno la grandeattivamente all’evoluzione della società e alla, che cresce in modo esponenziale. Non a caso, il Governo ha messo al centro della sua agenda proprio la digitalizzazione del Paese, con investimenti molto importanti anche per le telecomunicazioni". Lo ha dichiarato, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WINDTRE, all’evento Imagine Possible di Ericsson."In un contesto in cui il mondo virtuale e quello reale sono sempre più vicini – ha aggiunto Corti - le connettività ultrabroadband, l’IoT, l’intelligenza artificiale, i Big Data e la blockchain rappresentano ormai realtà consolidate. Questo scenario, altamente tecnologico, presenta: maggiore produttività e ricchezza, migliore efficienza nell’uso delle risorse, automazione dei lavori più pericolosi e importanti innovazioni in settori come l’assistenza sanitaria"."Al contempo, l’innovazione continua richiede ancheda parte delle aziende, che devono essere guidate da un, oltre che economico. Uno scopo che per WINDTRE, l’operatore mobile numero uno in Italia, si traduce nella volontà di mettere a disposizione di famiglie e aziende una, affiancata a strumenti tecnologici e formativi con cui costruire un", ha concluso Gianluca Corti.