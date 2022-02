Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/02/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio

Seduta in frazionale rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,1357.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,1421. Primo supporto visto a 1,1298. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,124.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)