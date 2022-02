Andamento positivo per il settore beni personali a Milano (+1,14%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ftse MidCap

Marr

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dalIlha aperto a 98.060,3, in crescita dell'1,14% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 1.408, dopo aver avviato la seduta a 1.406.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,80%.