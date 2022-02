Asia in rally con de-escalation USA-Russia. Tokyo chiude in forte rialzo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rally per i mercati asiatici che, al pari di quelli europei ed americani, hanno accolto con favore la de-escalation delle tensioni a Est del continente europeo, fra Stati Uniti e Russia. Mosca avrebbe infatti avviato il ritiro delle truppe, che gli USA stanno verificando e sorvegliando.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 2,22%, mentre il Topix guadagna l'1,79%. Effervescente(+1,9%).Bene anche le Borse cinesi con Shanghai in vantaggio dello 0,48% eche procede a braccetto con un rialzo dello 0,46%. Meglio fa la borsa di Taiwan che guadagna l'1,56%.Fra le piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, ben impostata(+1,15%) assieme a(+0,84%),(+0,57%),(+0,48%), mentre resta in disparte(-0,01%).In lieve ribasso(-0,11%); buona la prestazione di(+1,1%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,22%, mentre il rendimento delscambia 2,8%.