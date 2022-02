Banca Generali fa il pieno dagli analisti

Banca Generali

(Teleborsa) - Il nuovo piano industriale dipiace agli analisti e al mercato. Dopo aver presentato gli obiettivi per il triennio 2022-24, con masse oltre i 100 miliardi, raccolta tra i 18 e 22 miliardi e crescita a doppia cifra per gli utili, la Banca guidata dall’Ad Gian Maria Mossa incassa la fiducia di analisti e investitori.Questa mattina,ha confermato il giudizioal titolo della Banca del Leone con un. Particolarmente apprezzato dagli analisti dell’istituto italiano c’è la coerenza degli obiettivi del piano, la spinta alla digitalizzazione e il prossimo progetto di espansione in Svizzera. Tutti elementi particolarmente apprezzati anche da Barclays che addirittura vede il titolo di Banca Generali con un target price di 46 euro, affidandogli un giudizio di “overweight”.