Banca MPS smentisce indiscrezioni su aumento di capitale da 3,5 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -smentisce le indiscrezioni di stampa relative ad un aumento di capitale più cospicuo di quanto già annunciato."Con riferimento a notizie di stampa relative ad un potenziale aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena dell’importo di 3,5 miliardi di euro, si precisa che si tratta di indiscrezioni che non trovano alcun fondamento in iniziative avviate dalla Banca", precisa una nota di Rocca Salimbeni.La precisazione è arrivata a seguito delle indiscrezioni avanzate dall'agenzia Bloomberg, relative ad un possibile aumento di capitale del valore di 3,5 miliardi di euro. Un rafforzamento patrimoniale che risulterebbe al di sopra dei 2,5 miliardi indicati dal Piano presentato lo scorso dicembre e che, sempre secondo Bloomberg, sarebbe ora "considerato dal Tesoro come necessario per conformarsi ai rrequisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca centrale europea".Nonostante queste indiscrezioni, il titolo Banca MPS in Borsa ha avito solo qualche oscillazione, chiudendo poi la sessione ufficiale in rialzo del 5,8% a 1,039 euro.