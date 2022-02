Caleffi, nel 2021 redditività in aumento

Caleffi

(Teleborsa) - I risultati preliminari consolidati 2021 del Gruppomostrano unsuperiore a 60 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto ai 56 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre 2020.L’ Ebitda supera 8 milioni di euro, con un’incidenza di circa il 13%, rispetto ai 7,9 milioni di euro del 31 dicembre 2020.L'è pari a circa 12,7 milioni di euro,rispetto ai 17 milioni del 31 dicembre 2020; non considerando il debito ascrivibile al principio contabile IFRS16 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 5 milioni di euro rispetto ai 9,7 milioni di euro del 31 dicembre 2020.Il prossimoè prevista la riunione del Consiglio di Amministrazione della società per l’approvazione, tra gli altri argomenti, del progetto di bilancio di Caleffi, del bilancio consolidato del Gruppo Caleffi al 31 dicembre 2021 e del Bilancio di Sostenibilità.