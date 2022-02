Cassa Centrale Banca sostiene con 22 milioni di euro piano investimenti di Ecoambiente

(Teleborsa) -, in qualità di capofila di un pool di banche, si è aggiudicata il bando perdi euro a favore di, società "in house" affidataria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti della Provincia di Rovigo.L’operazione consentirà all'azienda dila percentuale didall’attuale 65% all’80%. Il piano di investimenti prevede la, pari attualmente a 522 kg/ab all’anno, e ladagli attuali 176,6 kg a 60-70kg all’anno.Il finanziamento ha unaed è coordinato da Cassa Centrale Banca, con la: Banca del Veneto Centrale e Banca Adria Colli Euganei (entrambe del Gruppo Cassa Centrale), Banca Popolare Etica, Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e Banca di Cividale.Ecoambiente, costituita nel 2012 a seguito di fusione tra le società Asm Ambiente ed Ecogest, è. E' aggiudicataria della concessione per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti della Provincia. Il piano di investimenti prevede l’adeguamento di mezzi, contenitori, realizzazione ecocentri e la realizzazione o revamping degli impianti industriali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali."Questa operazione è un’ulteriore conferma del nostro impegno per la ripresa della competitività del sistema Italia, anche nel perimetro delle attività legate al PNRR", afferma, Responsabile del Servizio Corporate Nord -Finanza Strutturata, aggiugendo "l’operazione perfezionata oggi con Ecoambiente è una dimostrazione tangibile della nostra attenzione alla sostenibilità ambientale e alle sinergie che si possono ottenere facendo sistema con le realtà radicate sul territorio come Ecoambiente”.