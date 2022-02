Cina, l'inflazione frena e lascia spazio a politica monetaria più accomodante

(Teleborsa) -. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato undopo il +1,5% di dicembre e risulta inferiore alleche indicavano un incrementoRispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo mostrano un aumento dello 0,4%, a fronte del +0,5% del consensus, dopo il -0,3% precedente.ai minimi da sei mesi. A gennaio si è registrato infatti unsotto le, a fronte del +10,3% del mese precedente.A fare rallentare la crescita dei prezzi hanno contribuito la, le nuoveapprontate per frenare la diffusione del Covid e gli sforzi del governo per ridurre l'impatto dell'aumento dei costi delle materie prime.Gli analisti ritengono che il raffreddamento dell'inflazione potrebbe fornire spazio per unavolta a contrastare il rallentamento dell'economia, in contrasto con la tendenza delle altre banche centrai volta a inasprire la politica monetaria.