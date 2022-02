Congiuntura Confcommercio: peggiora quadro economico, al ribasso crescita nel 2022

(Teleborsa) - Ilsi fa più complesso ed incerto. Si susseguono revisioni al ribasso, ancorché di entità moderata, del tasso di variazione del PIL italiano per il 2022, il cui target difficilmente può collocarsi attorno al 4,5%. Ai problemi già noti, e ancora non risolti, derivanti dalle tensioni sui prezzi della, dalle difficoltà diin alcune filiere e dall’incertezza sull’evoluzione pandemica si sono aggiunti, negli ultimi giorni, i timori di un conflitto Russo-Ucraino. È quanto è emerge dal documento di Congiuntura economica elaborato da Confcommercio."Questa situazione rischia, nel suo insieme, di prolungare ed amplificare le tensioni sui. Non vedendosi a breve una soluzione a questo problema, crescono i timori di repentine modifiche nella. Col passare del tempo, i tentativi di rassicurazione a tale riguardo sembrano perdere efficacia", si legge nel documento.Sul versante dei, misurati nella metrica dell’ICC, la stima per gennaio, seppure positiva nel confronto tendenziale con un periodo di semi, ha risentito degli effetti causati dal netto incremento dei contagi con una decisa riduzione della domanda in termini congiunturali, soprattutto per i servizi. Rispetto a gennaio 2021, l’registra, comunque, una variazione dell’8,5%, frutto di una crescita del 33,6% per i servizi e del 2,2% per i beni. Rispetto allo stesso mese del 2020 la domanda, nel complesso, è ancora inferiore dell’11,7%. Per molti servizi la distanza percentuale è superiore alle due cifre, con tempi di recupero che appaiono più lunghi del previsto."A febbraio, il PIL, stando alle nostre stime, ha consolidato la tendenza alemersa nei mesi precedenti, con una riduzione dell’1,0% congiunturale. Nel confronto annuo la crescita si dovrebbe attestare al 4,2%, in forte calo, quindi, rispetto ai mesi precedenti", prosegue il documento. Allesi associano i timori degli effetti sui consumi derivanti dalla ripresa dell’inflazione. Nel mese di febbraio, la variazione annua dei prezzi al consumo dovrebbe attestarsi al 5,6%. Come paventato da alcuni mesi, le perduranti tensioni sui mercati internazionali e nelle catene di approvvigionamento cominciano a produrre rialzi anche in settori diversi dall’energetico.