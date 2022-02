Coronavirus in Italia, scende ancora curva contagi

(Teleborsa) -in Italia: nelle ultimene sono stati registratia fronte di poco più di 555mila tamponi con il tasso di positività alQuesti i numeri diffusi oggi, mercoledì 16 febbraio, dal Ministero della Salute. Scende anche il numero delle vittime che sonoIntanto, stando a uno studio citato dalla Commissione europea circa mezzo milione di vite sono state salvate grazie ai vaccini Covid, con una riduzione di circa ildel totale delle morti stimate.Il Covid? "che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela". Lo ha detto l’immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts),, ospite a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1.Nel frattempo, in tanto iniziano a chiedersi cosa succederà al Green Pass dopo il 31 marzo, quando dovrebbe finire lo stato d’emergenza. Ad anticipare il possibile scenario a Radio Anch'io è il sottosegretario alla Salutesecondo il quale l'eliminazione della certificazione verde "è uno scenario possibile"."Oggi dobbiamo completare la somministrazione delle terze dosi. Con questo ritmo è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale aprendo un nuovo scenarioha detto Costa.