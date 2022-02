EnVent, Di Nardo: Euronext Growth Advisor fa attività molto forte di education

(Teleborsa) - Nel 2021 sono state 42 le nuove società (escludendo SPAC e business combination) che sono(EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, registrando un nuovo record dopo le 30 IPO del 2019. Se alcune di esse sono società con molta esperienza alle spalle e una certa "palestra" in programmi come quello Elite, altre sono piccole realtà o startup chedei capitali. Per questo(ex-Nomad), come spiega Michele Di Nardo, Director di EnVent Capital Markets, in un intervento a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 "."Come EnVent Capital Markets operiamo da vari anni sul mercato ex AIM, oggi Euronext Growth Milan, e sostanzialmente il nostro ruolo in sede di quotazione delle società è dia entrare sul mercato - afferma Di Nardo - Abbiamo quindi unasia nei confronti di Borsa Italiana - che su questo tipo di mercato non fa controlli specifici sull'emittente, ma rimanda a questi operatori autorizzati il fare le verifiche in sua vece - e allo stesso tempo di garanzia nei confronti degli investitori, che comunque si affidano all'ex-Nomad (adesso Euronext Growth Advisor) per"."L'Euronext Growth Advisor ha un ruolo di assistenza e supporto agli emittenti, quindi è sostanzialmente una, conosce la normativa finanziaria, conosce il diritto societario e dovrebbe supportare degli emittenti che generalmente sono delle PMI e quindi magari non hanno delle strutture organizzative forti e ancora così corpose come una società che si quota nel mercato regolamentato -sottolinea l'esperto di EnVent - Abbiamo quindi, di supporto alla società nella comunicazione al mercato e nel rispetto degli adempimenti regolamentari.Secondo Di Nardo, le maggiori sfide per chi svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor sono soprattutto nel, "quello in cui ci sono le maggiori difficoltà da parte di questi a interfacciarsi con figure nuove che sono la comunità finanziaria, gli investitori, i soggetti che hanno investito nel capitale della società e anche con le autorità regolamentari. Questo perché chiaramente, ancorché la quotazione avvenga in mercato non regolamentato (un MTF), lache sono adempimenti sia di diritto societario sia di comunicazione finanziaria al mercato e tutta una serie di altri obblighi di governance"."La nostra funzione, soprattutto all'inizio, è quella di, che chiaramente a poco a poco acquisiscono un certo know-how e sono società che tendenzialmente vanno verso un percorso di crescita - conclude - Questa crescita è sia nei fondamentali della società che anche una crescita organizzativa e quindi man mano sono delle società che sono pronte a stare sul mercato, per poi avere anche la possibilità successivamente di fare un passaggio al mercato regolamentato, dopo aver fatto questa palestra in un mercato che dovrebbe essere più semplice e gestibile per una PMI".