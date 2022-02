"Futuro Sostenibile", Unicredit eroga un milione di euro a favore di Aleph

(Teleborsa) -ha ottenuto daunassistito dalla, attraverso il, gestito per conto del. E` unfinalizzato – spiega Unicredit in una nota – a supportare gli investimenti in efficientamento energetico e sostenibilita` aziendale che Aleph persegue sin dalla sua fondazione.Il finanziamento a tasso agevolato e` subordinato al raggiungimento diprefissati e sostiene la strategia di crescita sostenibile di Aleph in termini di efficientamento energetico, attraverso iniziative di risparmio o compensazione di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra per la produzione del proprio prodotto e l’introduzione di programmi di formazione interna sulla cultura della sostenibilita` in azienda, come a casa."Siamo particolarmente fieri di contribuire, tramite un finanziamento futuro sostenibile, allo sviluppo di una realta` giovane e innovativa quale e` Aleph con cui condividiamo l’approccio sostenibile e digitale – afferma– L'accordo testimonia l'impegno di UniCredit nel promuovere e supportare lo sviluppo sostenibile del territorio lombardo fondamentale per l'obiettivo principale del nostro Gruppo: fornire alle comunita` le leve per progredire"."Il finanziamento futuro sostenibile di UniCredit e` un traguardo importante per aleph, perche´ conferma la validita` della strategia adottata dall’azienda verso sostenibilita` e responsabilita` sociale – sottolineaS.r.l. – E rappresenta un nuovo, entusiasmante punto di partenza che ci vede affrontare il futuro all’insegna di un impegno sempre piu` centrato sull’abbattimento dell’impatto ambientale in ogni processo produttivo al fine di incrementare la sostenibilita` ambientale e sociale dell’azienda. Con l'obiettivo di contribuire – attraverso tecnologie e soluzioni sempre piu` innovative e sostenibili – a migliorare la green reputation dei nostri clienti”.