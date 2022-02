Gismondi 1754, CEO: ottimisti per il 2022, Stati Uniti traino importante

Gismondi 1754





(Teleborsa) - ", abbiamo registrato una crescita del 48% e quindi decisamente un numero importante, che ci fa ben sperare - anche con ovviamente un cauto ottimismo vista la situazione pandemica che si sta fortunatamente un po' risolvendo - in un". Lo ha detto, CEO di, a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets."La pandemia ha senza ombra di dubbio impattato negativamente su ogni azienda. Noi, oltre che al nostro modello di business, siamo riusciti a crescere nonostante le grandi difficoltà che ci sono state", ha sottolineato il numero uno della società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan."Le aree geografiche più importanti sono gli, dove abbiamo raddoppiato il fatturato, e, dove abbiamo triplicato ed è un risultato notevole considerano che per noi l'Europa è una startup. Questo ci ha permesso di crescere veramente con dei numeri molto importanti, ha aggiunto Gismondi. "Il, è un palcoscenico mondiale e quando stai in America e sei apprezzato come sono apprezzati i nostri gioielli - anche nei più importanti red carpet a livello globale - la comunicazione è di primaria importanze. L'su tutto ciò che è il mercato il wholesale, le nostre collezioni, ma anche attraverso il mercato retail grazie anche alle nostre boutique internazionali"."Siamo ottimisti, abbiamo incominciato bene il 2022 sulla scia della chiusura del 2021, e. Quindi siamo senza dubbio ottimisti", è la conclusione dell'amministratore delegato di Gismondi 1754.