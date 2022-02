(Teleborsa) - Ordine di Jazeera Airways per 28 velivoli, tra cui 20 A320neo e otto A321neo. Laè la prima non governativa del Medio Oriente.I nuovi aeromobili saranno impiegati su medio e lungo raggio, per coprire un network di 30 destinazioni. Jazeera è stato il primo vettore del Medio Oriente a utilizzare l’A320neo.Jazeera Airways opera i voli al terminal 5 dell'’aeroporto internazionale del Kuwait.