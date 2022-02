La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per Wall Street, che ha terminato le contrattazioni in rialzo, in seguito alla parziale distensione delle tensioni fra USA e Russia. Ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,22%, a 34.989 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 4.471 punti. Ottima la prestazione del(+2,47%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,58%).(+2,74%),(+2,08%) e(+1,89%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,39%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,85%),(+3,67%),(+2,92%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,74%.Al top tra i, si posizionano(+9,18%),(+8,09%),(+7,98%) e(+7,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,99%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.