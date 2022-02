Roblox affonda a Wall Street, pesa la trimestrale

Roblox

(Teleborsa) - Si muove in profondo rossoche mostra una perdita del 24,27% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuiscedel mercato. Nel quarto trimestre, la piattaforma di videogiochi ha riportato una perdita di 0,25 dollari per azione rispetto al rosso di 0,12 dollari stimati dal consensus. Nei tre mesi, si è registrato comunque unattivi giornalieri con una media di 49,5 milioni in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.Ilè stato pari a 568,8 milioni di dollari, in aumento dell'83% su base annua.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Lo status tecnico di medio periodo di Roblox ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 58,01 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62,01, mentre il primo supporto è stimato a 54,01.