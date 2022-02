Ucraina, Biden: preparati ad ogni soluzioni ma in linea con Mosca per scegliere la diplomazia

(Teleborsa) - "Glisono preparati, qualunque cosa accada. Siamo pronti a un accordo scritto con la Russia per risolvere problematiche di sicurezza qualora questo sia il loro auspicio. Ieri il governo russo ha proposto pubblicamente di continuare la. Sono d'accordo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti,n, in una lunga diretta televisiva sulla crisi ucraina ieri sera. "Dovremmo dare alla diplomazia tutte le possibilità di avere successo, anche se resta il rischio di invasione", ha aggiuntoGli Stati Uniti hanno messo sul tavoloper creare un ambiente di sicurezza in Europa, secondo il presidente americano: "stiamo proponendo nuove misure di controllo degli, nuove misure di trasparenza, nuove misure di stabilità strategica". Gli Stati Uniti, ha affermato, "non sacrificheranno i principi di base però nel perseguire passi che possono far avanzare la nostracomune. Finché ci sarà una strada per la diplomazia cecheremo di evitare le sofferenze umane”.“Gli Stati Uniti non hanno ancora verificato se laabbia avviato il ritiro delledal. Non abbiamo ancora conferma di de-escalation, dai nostri alleati abbiamo notizie secondo le quali ci sono ancora 150mila soldati russi schierati lungo il confine”, ha sottolineato. Biden si è poi rivolto anche al popolo russo: “La situazione è seria, Nato e Stati Uniti non sono una minaccia per la Russia non abbiamo missili in Ucraina non intendiamo minacciare né destabilizzare la Russia, mi rivolgo al popolo russo".“Laè stata una necessità, questa invece sarebbe una scelta da parte della Russia. Ma Il mondo non dimenticherà che la Russia ha scelto una guerra evitabile e questa sarà una mossa che si ripercuoterà contro i cittadini russi. Invadere l'sarà come ferirsi da sola - ha aggiunto ancora parlando della Russia - gli Usa e i nostri alleati risponderanno in modo deciso ed unito".