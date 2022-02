Auto, vendite Europa ancora in calo a gennaio

Volkswagen

Stellantis

Renault

(Teleborsa) - Prosegue il calo a gennaio delle vendite di auto in Unione Europea, dove il mercato continua ad essere penalizzato dalla carenza di semiconduttori.per il mese di gennaio con 682.596 immatricolazioni, il 6% in meno rispetto a gennaio 2021.Lo rende noto, aggiungendo che: come lache registra un incremento del 72,6%, seguita dalla(+55,5%), mentre inle vendite hanno registrato un calo del 10,2%.: l'Italia ha visto scendere le immatricolazioni del 19,7% e la Francia del 18,6%, mentre la Germania segna una crescita solida (+8,5%). Timido aumento in Spagna +1%.Fra le case auto,segna un +25,4% e 173.262 auto vendute mentreha venduto 139.949 auto, il 15,1% in meno rispetto alle 164.915 di un anno prima. Le vendite discivolano del 3,5% a 71.349 unità.