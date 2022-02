Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

Tenaris

Saipem

Civitanavi Systems

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Atlantia

Recordati

Ferrari

BPER

Iveco Group

Nexi

Tenaris

GVS

Datalogic

Brembo

Reply

Saras

Danieli

Banca MPS

Fincantieri

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'che arretra dell'1,15%, anche perché è tornata l'escalation delle tensioni tra Occidente e Russia sulla questione Ucraina., che però nei giorni scorsi erano balzate sulle indiscrezioni legate a operazioni di M&A. Chiusura negativa per, nonostante una: potrebbe essere un caso di "sell on news", con il titolo che aveva aperto la seduta in netto rialzo. Continua a perdere, con alcuni quotidiani che parlano di un(tra cui un aumento di capitale, una rinegoziazione del debito e la cessione di asset di perforazione).ha chiuso lain leggero calo a quota 3,98 euro per azione, rispetto ai 4 euro del prezzo fissato per il collocamento Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,137. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,98%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +161 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,84%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%,scende dello 0,87%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 29.057 punti, in calo dell'1,09%.Variazioni negative per il(-0,87%); come pure, in ribasso il(-0,86%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, in calo del 13,36%, rispetto ai 2,55 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,62 miliardi.di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,96%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,66%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,56%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,98%.Calo deciso per, che segna un -3,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,83%.Tra i(+1,94%),(+1,81%),(+1,02%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,24%.In perdita, che scende del 4,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,03%.