Brilla Edison dopo utili e ricavi in crescita nel 2021

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia in rialzo del 5,48% dopo aver chiuso il 2021 con unae con un'ottima performance di tutti i suoi business,Il gruppo ha archiviato l'anno conpari a 11,7 miliardi di euro che si confrontano con i 6,4 miliardi del 2020. L' Ebitda è superiore alle previsioni a 989 milioni di euro pari a +45% rispetto al 2020 "grazie soprattutto al contributo della Filiera Energia Elettrica".L'di 413 milioni di euro è in aumento rispetto ai 19 milioni di euro del 2020.Edison distribuirà agli azionisti unper ciascuna azione di risparmio e di 0,055 euro per ciascuna azione ordinaria.L’al 31 dicembre 2021 è sceso a 104 milioni di euro da 520 milioni di euro al 31 dicembre 2020.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 1,613 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 1,663. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 1,592.