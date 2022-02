Cauta la Borsa di Tokyo, misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Cautela per la borsa diche segue la debolezza della piazza di Wall Street con gli investitori che monitorano gli sviluppi geopolitici al confine con l'Ucraina. Intanto dai verbali dell'ultima riunione del Fomc, è emerso un crescente allarme sull'inflazione.L'indice giapponeseè in calo (-0,83%), mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%.In lieve ribasso(-0,31%); guadagni frazionali per(+0,5%).Poco sopra la parità(+0,29%); sui livelli della vigilia(+0,02%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,31%. Contenuto calo per l', che mostra una flessione dello 0,24%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,17%.Il rendimento per l'è pari 0,22%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.607 Mld ¥; preced. -583,3 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 3,4%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,8%).