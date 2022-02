Creactives, Gamberoni: nel 2022 nuove partnership per attrarre grandi clienti

(Teleborsa) -, come quella annunciata il mese scorso con KPMG, pere consentire loro di ottimizzare le funzioni di approvvigionamento, fornitura e gestione del magazzino. È questo il principale focus per il 2022 di Creactives, società italiana quotata sulla borsa di Vienna e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla supply chain, secondo quanto detto dall'a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets.Il 2021 è stato un anno segnato da problemi mondiali alle supply chain, che però non hanno fermato la crescita dell'azienda veronese. "Per noi non è cambiato molto, perché lavorando per grandi clienti internazionali su progetti a livello mondiale - e quindi coinvolgendo tutte le diverse geografie - la situazione non è stata particolarmente penalizzata. Tuttavia si segnalano dei ritardi e rallentamenti, perché gli. È stato un, ma tutto sommato non come ci aspettavamo a causa di questi impatti", ha spiegato Gamberoni."Quando si parla di grandi clienti, come Siemens o Enel, si parla sempre di", afferma l'AD in riferimento ai bisogni dei clienti. "Oggi la supply chain è al centro di grandissimi problemi, ma soprattutto sta diventando globale in tutti i sensi ed è necessario continuare ad investire - ha aggiunto - Laed è sempre più sempre più richiesta. Chiaramente momenti di impasse ci possono essere, ma se il cliente comunque ci assegna un progetto e poi decide di rinviare la partenza di qualche mese per noi alla fine non è una una grossa penalizzazione"."Noi siamo: ci occupiamo di tecnologie di intelligenza artificiale applicate a tutti i dati della supply chain - dalle fatture agli ordini, dai magazzini alle anagrafiche di magazzino - e operiamo in più di 30 lingue, quindi da questo punto di vista è una tecnologia che abilita tutta una serie di efficientamenti e di ottimizzazioni che sono assolutamente sempre più richieste. Noi oggi, un traino fondamentale, e il 70% è dedicato proprio a questi argomenti di ottimizzazione della supply chain relativa i magazzini, ai dati provenienti dai fornitori".Con riguardo all'outlook per quest'anno, Gamberoni ha affermato: "Sperando che non ci siano ulteriori brutte sorprese in ambito geopolitico e dalla pandemia, il 2022 sta partendo con qualche mese di ritardo forse, ma credo che si stia sciogliendo un po' la prognosi. Devo dire che per noi questo è un anno molto importante perché avendo realizzato una innovativa piattaforma che consente di far lavorare chiunque sulle nostre tecnologie - nel senso di utilizzarle a favore dei rispettivi clienti - ci aspettiamo di poter far partire in pieno la strategia di- il primo con il quale abbiamo siglato un accordo internazionale è KPMG - e ci auguriamo di poter accelerare su questo processo e dianche attraverso questi importanti partner che si stanno affacciando".