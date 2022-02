Il calendario 2022 degli eventi societari di De' Longhi

Big degli elettrodomestici

De' Longhi

(Teleborsa) - La, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e delle conference call per la presentazione dei risultati al mercato finanziario.In linea con la politica dei dividendi, il management diha comunicato che il pagamento dell’eventuale dividendo 2021 sarà effettuato il 25 maggio 2022, con data di stacco il 23 maggio 2022Appuntamento: Ricavi preliminari esercizio 2021CDA: Approvazione del progetto di Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2021Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziarioAssemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2021CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2022Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziarioCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2022Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziarioCDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2022Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario