Jabil, Mise: "Raggiunto accordo ricollocazione 222 lavoratori in newco TME"

(Teleborsa) - È stato raggiunto alun accordo quadro per salvaguardare i circa, compresi i 22 per cui era stato prospettato il passaggio nell'azienda Orefice, attraverso un percorso di. Questo l'esito del tavolo, presieduto dalche si concluso ieri in tarda serata al Ministero e a cui hanno preso parte i rappresentanti diPer risolvere la crisi verrà, introdotto dalche consentirà al Fondo di salvaguardia di entrare in quota di minoranza nellagià costituita da Tme, che si occuperà di progettazione e produzione di schede elettroniche per diversi settori industriali."È stato siglato al Mise l'accordo tra Jabil-TME e le organizzazioni sindacali per la ricollocazione di 200 unità provenienti dalla stessa Jabil. Il personale Orefice sarà riassorbito nell'ambito del progetto. Inoltre Invitalia – ha fatto sapere la– farà parte del progetto attraverso il fondo Salvaguardia. Ora in tempi brevi il piano discusso dovrà essere votato dai lavoratori per l'approvazione in modo da dare il via libera alla realizzazione di questo importante percorso che tutela i lavoratori campani e salvaguarda il territorio casertano".L'accordo raggiunto tra le aziende e i sindacati, che sarà sottoposto all'approvazione dei lavoratori, prevede la, ma anche di incrementare le produzioni con possibilità di nuove opportunità di assunzioni. La Struttura per le crisi d'impresa del Mise proseguirà insieme ad Invitalia la sua attività di confronto tra le parti e di monitoraggio sul percorso condiviso per tutelare tutti i lavoratori."Nella serata di ieri abbiamo raggiunto al Mise un'ipotesi di accordo con Jabil e Tme che interessa il futuro di 200 lavoratori. La vertenza non è conclusa ma ritengo si sia giunti ad una buona intesa, ora la parola alle assemblee e al voto dei lavoratori –dichiaraL'intesa prevede che Tme entro il 31 agosto, e comunque entro il 2022, assumerà a tempo indeterminato i 200 dipendenti di Jabil che volontariamente si proporranno con un incentivo di 30mila euro, con pari retribuzione annua e con le tutele previste dall'articolo 18. Inoltre è stata trovata una soluzione in Tme anche per i 22 dipendenti provenienti dall'azienda Orefice. Ora attendiamo da Jabil che venga implementato il piano industriale, con più carichi di lavoro che, insieme alle uscite verso Tme, consentano di chiudere la stagione degli ammortizzatori sociali e delle continue ristrutturazioni per tornare a lavorare e a produrre".