Manovra, Upb: nel 2022 approccio espansivo peggiora disavanzo PA di 23,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - L’dellacomporterà un peggioramento deldelle Amministrazioni pubbliche () rispetto al tendenziale pari a 1,2 punti percentuali di PIL nel 2022 (23,2 miliardi), a 1,5 nel 2023 (29,6 miliardi) e a 1,2 nel 2024 (25,6 miliardi). È quanto è stato rilevato nel Focus “La manovra per il 2022: un’analisi dei testi definitivi” dell'che esamina sinteticamente le versioni finali della legge di bilancio per il 2022, approvata dal Parlamento lo scorso 30 dicembre del 2021 e del DL 146/2021, (cosiddetto decreto fiscale), riguardante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.della manovra è il risultato sia di una riduzione dellesia di un aumento delle. Le prime si riducono di 15,2 miliardi nel 2022, 12,5 nel 2023 e 15,4 nel 2024, mentre le uscite aumentano di 8 miliardi nel 2022, 17,1 nel 2023 e 10,1 nel 2024. Guardando alle componenti della manovra per area tematica, nel 2022 circa il 70 per cento dell’appare concentrato in quattro ambiti. Il più rilevante risulta essere, per quanto riguarda il primo anno di programmazione, quello delle “”, che include anche le misure destinate al contenimento dei prezzi dell’energia, al momento limitate al 2022.Gli altri ambiti sono quelli riguardanti “”, le disposizioni in materia di entrata e il settore “Crescita e investimenti”. Rispetto ai testi iniziali, l’impatto delle modifiche ha comportato marginali miglioramenti del saldo, con variazioni inferiori ai 100 milioni annui nel 2022 e nel 2024 e pari a circa 300 milioni nel 2023, nonostante significative riduzioni delle entrate nette e delle uscite nette che, in larga misura, riflettono effetti di natura contabile. In particolare, l’utilizzo delle risorse destinate al cosiddetto bonus(il trattamento integrativo di 100 euro mensili per i redditi da lavoro dipendente e assimilati inferiori a una certa soglia, di cui all’art. 1 del DL 3/2020) per finanziare parte degliassociati alladel prelievo Irpef ha comportato la modifica della contabilizzazione nel conto della PA da maggiore spesa per prestazioni sociali a minore entrata per imposte dirette (per importi pari a 9,1 miliardi annui)Tra le principaliapportate durante l’si ricordano: l’anticipo di una parte della riforma fiscale, per la quale inizialmente era solo appostato il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con la revisione della struttura dell’Irpef, attraverso modifiche di aliquote, scaglioni, detrazioni e del bonus cuneo fiscale e con l’esclusione dall’applicazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività 3 commerciali ed esercenti arti e professioni; il riconoscimento per il 2022 di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per i rapporti di lavoro dipendente; misure per il contenimento dell’aumento dei prezzi nel settore del gas naturale. Vari sono stati i cambiamenti di dettaglio apportati alla disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia così come quelli riguardanti il pubblico impiego. Molto numerosi, infine, gli interventi di piccola entità (circa 200) coperti attingendo a fondi esistenti.