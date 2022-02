Milano Bergamo, primo volo della giovane compagnia norvegese Flyr

(Teleborsa) - E' atterrato ieri 16 febbraio, a Bergamo, il primo volo operato dalla compagnia aerea norvegese FLYR, che ha inaugurato il collegamento fra l'aeroporto di Oslo-Gardermoen ed il Caravaggio di Milano Bergamo. Flyr opera con una flotta di Boeing 737-800 da 189 postiIl nuovo collegamento, che risponde alla domanda crescente di voli da e per la Norvegia, prevede due frequenze settimanali (mercoledì e sabato) per tutta la stagione invernale."Siamo felicissimi di dare benvenuto all'aeroporto di Milano Bergamo ad una nuova compagnia aerea. Si tratta di fiyr, una nuovissimacompagnia aerea norvegese, che ci collegherà fino a fine marzo e ci auguriamo che poi vorrà tornare a trovarci il più rapidamente possibile", dichiara Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation di SACBO."Ci collegherà con Oslo-Gardermoen, il principale aeroporto di Oslo e della Norvegia", ricorda il manager, spiegando "la nuova compagnia va ad arricchire ulteriormente il panorama dei vettori che frequentano abitualmente il nostro aeroporto e questo non può che renderci felici e orgogliosi, a maggior ragione in un momento come questo dove i voli stanno riprendendo e la fiducia torna a essere presente fra i passeggeri","Tutto questo ci consente chiaramente di vedere maggiori flussi ed una maggiore attività nel nostro aeroporto, perché con un'infrastruttura allargata e rinnovata non può che essere quello che andiamo cercando e sperando per il futuro".