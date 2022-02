Net Insurance, Battista: nostro modello di partnership è appetibile, presto nuovi accordi

Net Insurance





(Teleborsa) -, crescita del business e della redditività superiore a quella del settore, ulteriori sforzi per presentare un'offerta sempre più completa e fondata su tecnologie, servizi, prodotti e supporto alle reti. Sono questi gli obiettivi per il 2022 di, compagnia assicurativa italiana quotata su Euronext Growth Milan, secondo quanto detto dall'a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets."Il, perché siamo cresciuti mantenendo solidità patrimoniale e percorrendo la strada che avevamo tracciato, superando ovviamente l'incertezza e la volatilità del contesto, e altresì mettendo la base per il 2022 e altri anni di crescita", ha spiegato Battista. "Siamo andati, da quello tradizionale della cessione del quinto allo sviluppo del network bancario - che ancora in una fase iniziale ma mostra già lo sviluppo della massa critica interessante - e anche agli altri segmenti di supporto rispetto a questi i primi - ha aggiunto - In tutti i casi. Siamo ancora al terzo anno del piano, ce ne sono ancora due davanti e ci sarà probabilmente un rifacimento nei prossimi mesi, però diciamo so far so good".Anche nelle scorse settimane Net Insurance ha continuato a stringereper ampliare la propria rete distributiva. "Continuiamo da un lato a mettere a terra, sviluppare a lanciare accordi che comunque sono stati sottoscritti tutto sommato da poco tempo, e questo è il nostro focus prioritario, cioè dedicarsi ai partner attuali. Ma non ci vogliamo fermare qui: abbiamo di recente stretto un accordo con la Cassa di risparmio di Volterra,", ha detto l'AD."Per i risultati che stiamo ottenendo pensiamo di poter essere dei partner che vale la pena mettere alla prova - ha aggiunto - Ildi partnership - molto fondato su tecnologie, servizi, prodotti, supporto alle reti - crediamo possa essere appetibile ad altri. Continuiamo la strada dello sviluppo, disponibili anche a investire risorse importanti nello stringere nuove partnership".Battista si dice ottimista per l'anno in corso sia per il mercato nella sua totalità, che per la stessa Net Insurance. ", anche se chiaramente variegato. Tanto per fare un esempio che non ci riguarda, certamente il motor insurance ha i suoi anni migliori alle spalle e adesso avrà le complessità del riaggiustamento. Certamente un'altra sfida importantissima, che potrebbe essere delicata nel breve ma che vedo positivamente nel medio termine, è la. Certo, volatilità nel bilancio nel breve periodo e forse anche nei solvency ratio, soprattutto per certe tipologie di business, e dall'altro però possibilità dicome è avvenuto negli ultimi negli ultimi anni. E poi c'è sfida dell'inflazione, che non si limita a quella dei tassi"."Nel complesso però questo va insieme a dei fondamentali positivi - ha continuato il CEO della compagnia assicurativa - C'è domanda,, il mercato continuerà a crescere, il complesso delle esperienze fatte ci consente di tenere sotto controllo gli andamenti tecnici, quindi personalmente sarei molto stupito se il settore non continuasse a crescere con buona redditività"., come abbiamo fatto negli ultimi anni, crescere più del settore ad essere più redditizi del settore. Le premesse ci sono tutte perché il potenziale che abbiamo già messo a terra e quello che stiamo cercando di nuovo di trovare con nuovi investimenti è ben lungi ancora dall'essere esaurito", ha concluso Battista.