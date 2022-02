Spindox, Costa: cautela su PNRR, ma cresceremo più del mercato

Spindox





(Teleborsa) -di riferimento, nonostante una certa cautela sull'accelerazione derivante dagli investimenti del PNRR, anche grazie alla spinta di, in quanto ci sono già diversi dossier sul tavolo. Sono queste le aspettative per il 2022 di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), secondo quanto detto dala margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets."Il, siamo soddisfatti sia per quello che riguarda la crescita in termini di volumi - il giro d'affari è cresciuto del 18% rispetto al 2020 - sia soprattutto per l'incremento di marginalità che è stato ancora più significativo - superiore al 30% - questi erano gli obiettivi che noi avevamo, li abbiamo raggiunti e quindi siamo molto contenti", ha affermato Costa.A fine 2021 Spindox ha, entrando nel mercato dei servizi ICT per l’industria farmaceutica, ed è ora impegnata nella sua integrazione. "La società acquisita è una società di Firenze che si integra bene nella nostra realtà perché porta in dote una presenza significativa in un mercato che noi non dominavamo (quello della dell'industria farmaceutica) e poi è localizzata in Toscana e anche questo per noi è importante - ha spiegato il manager - Sono un centinaio di persone e a questo punto sono già a tutti gli effetti nostri colleghi. La società continuerà a esistere come entità legale ancora fino alla metà di quest'anno e poiin Spindox, ma stiamo già lavorando insieme come un'unica squadra". "Sul fronte M&A- ha aggiunto - Stiamoperché dobbiamo continuare in quella direzione".Secondo Costa, "ilper diverse ragioni. Prima di tutto perché usciamo dalla crisi dei due anni di pandemia con un quadro diciamo a macchia di leopardo: alcuni settori industriali sono ripartiti e altri decisamente meno. Anche nel nostro comparto, che cresce in generale, ci sarà diversificazione e si prevede che nel 2022 il settore dell'IT in Italia possa crescere del 5-5,5%, che non è tantissimo, e infatti noidell'information technology, cioè quelle tecnologie che oggi fanno la differenza e sono più richieste dal mercato".Il co-fondatore di Spindox si dice comunque cauto sulla capacità di sfruttare appieno i significativi fondi europei in arrivo per il settore: "C'è la, di cui si parla tanto, ma è presto per capire se il nostro paese riuscirà davvero a spenderli tutti quei soldi. Se la risposta è sì, sarà come un booster pazzesco per il nostro mercato, ma io".