Unicredit sottoscrive minibond di Syneos da 2,5 milioni

Unicredit

(Teleborsa) -, nell’ambito della distribuzione organizzata nel Sud Italia, finanzia la crescita e l’innovazione del Gruppo attraverso uno strumento innovativo quale l’emissione di un minibond di 2,5 milioni di euro.ed è stata perfezionata con il supporto diche ha sottoscritto interamente il prestito obbligazionario.L’emissione - si legge in una nota di Piazza Gae Aulenti - rientra nel “Bond Food Mezzogiorno”, il programma di emissione di minibond lanciato da UniCredit per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare, ed è finalizzata a sostenere parte degli investimenti previsti dal piano industriale 2021-2025 del Gruppo Syneos con uno sguardo di riguardo all’impatto ambientale e sociale., Regenerative Design Company, in qualità di Sustainability Advisor, per l’analisi delle attuali performance di sostenibilità e nella scelta del giusto percorso di evoluzione in ambito ESG per raggiungere ambiziosi obiettivi rilevanti sia dal punto di vista ambientale che sociale. Grazie a ciò l’azienda si è datasignificativi legati a un aumento dell’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili, che sarà ottenuto anche grazie alla realizzazione di almeno 1.750 kWp di impianti fotovoltaici sulle coperture dei propri punti vendita e delle altre strutture aziendali e a un piano di formazione trasversale dedicato ai lavoratori dell’azienda.