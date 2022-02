Wall Street resta al palo dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, dopo che la Federal Reserve ha evocato una stretta più aggressiva in materia di politica monetaria. Ilsi attesta a 34.934 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.475 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(-0,12%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,76%),(+0,65%) e(+0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,05%),(+0,75%),(+0,60%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,09%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Tra i(+3,89%),(+2,92%),(+1,83%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,99%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,25%.In perdita, che scende del 5,56%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,8 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 23,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 223K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. -4,6%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%).