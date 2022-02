Air France-KLM dimezza le perdite nel 2021

Air France-Klm

(Teleborsa) - Il 2021 disi è chiuso con una perdita netta di 3,3 miliardi di euro, che rappresenta comunque un passivo dimezzato rispetto al precedente esercizio finanziario condizionato dalla più grande crisi vissuta dal trasporto aereo per le conseguenze della pandemia. Ilè stato di 14,3 miliardi di euro, in crescita del 29% rispetto all’esercizio 2020, ma ancora nettamente sotto i 27,2 miliardi del 2019.Il gruppo Air France-Klm ha trasportato 44,7 milioni di(+31%), ma ciò che più conta è il dato riferito al quarto trimestre 2021, quando si è registrato per la prima volta unpositivo dall’inizio della pandemia.Ilriportato dal gruppo nel 2021 è di 8,2 miliardi di euro, in caso di 2,8 miliardi. All’orizzonte si prospetta unaper circa 4 miliardi di euro, che consentirebbe di restituire gli aiuti di Stato ricevuti per fare fronte alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria.