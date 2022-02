Allianz, utile 2021 colpito da accantonamenti per default fondi statunitensi

Allianz

(Teleborsa) -, società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha registratoin aumento del 5,7% a 148,5 miliardi di euro nel 2021. L'è balzato del 24,6% a 13,4 miliardi di euro. L'uè diminuito del 2,9% a 6,6 miliardi di euro a seguito di un accantonamento una tantum al lordo delle imposte di 3,7 miliardi di euro in previsione di accordi con i principali investitori nei fondi AllianzGI US Structured Alpha e alla luce delle discussioni in corso con le autorità statunitensi. Ciò ha abbassato di 2,8 miliardi di euro l'utile netto del gruppo nel 2021. Il coefficiente di capitalizzazioneè aumentato di 1 punto percentuale al 209%.Per quanto riguarda l', Allianz prevede un utile operativo 2022 di 13,4 miliardi di euro. La società ha annunciato il nuovo programma difino a 1 miliardo di euro, mentre el management proporrà un aumento deldel 12,5% a 10,80 euro per azione, sulla base di un forte utile operativo e di un solido utile netto.Allianz si trova a fronteggiare indagini e contenziosi negli Stati Uniti derivanti dal. La società tedesca ha affermato che l'esito di varie indagini e azioni legali "non può essere stimato in modo affidabile" e che "si aspetta di sostenere spese aggiuntive prima che queste questioni siano finalmente risolte". Gli investitori nel cosiddetto insieme di fondi Structured Alpha hanno chiesto un risarcimento di circa 6 miliardi per le perdite in una serie di casi che sono oggetto di indagini del Department of Justice e della Securities and Exchange.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 219,6, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 218 e successiva a quota 216,3. Resistenza a 221,8.