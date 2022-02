Banca Sistema acquista azioni proprie

Banca Sistema

la banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) -, facendo seguito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie a supporto delle politiche di remunerazione ed incentivazione del personale più rilevante, comunicato in data 3 febbraio 2022, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2021, ha comunicato che ilsono stateal prezzo medio di 2,1494 euro e ilsono stateal prezzo medio di 2,1635 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, Banca Sistema detiene in totale 97.650 azioni proprie pari allo 0,12% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, discreta performance perche si attesta a 2,14 euro, in lieve aumento dello 0,47%.