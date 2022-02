Caro bollette all'esame del CdM: previsto un intervento fino a 6 miliardi

(Teleborsa) - L'intervento sul, potrebbe, senza scostamento in bilancio, con misure volte a favorire le imprese energivore ed un piano per accrescere la produzione nazionale di gas."Credo che già domani, o comunque rapidamente il governo interverrà per replicare le misure già adottate a gennaio", ha spiegato alla question time in Senato il, anticipando un intervento su più fronti.In primo luogo si punterà anei primi tre mesi dell'anno. Un pacchetto che, facendo perno sull'azzeramento degli oneri di sistema e sul potenziamento del bonus sociale, valeva 5,5 miliardi, di cui 3,8 miliardi volti a mitigare gli aumenti dei prezzi su famiglie e PMI e 1,7 miliardi dedicati alle aziende con forniture oltre i 16,5 kwh."Per arginare l'impatto del caro-energia sulle imprese - ha anticipato il Ministro - il governo valuta di, che sono allo studio e che spero diventeranno norma a breve,produttivi". Questo nuovo intervento quindi andrà ad alleggerire il peso dei costi che gravano sulle imprese, in particolare quelle operanti in particolari settori produttivi. E lo si farà attraverso un sistema di prezzi calmierati a favore dei settori a più alto consumo di energia.E' prevista inoltreper evitare extracosti pere l'avvio di un, senza il ricorso a nuove autorizzazioni, ma semplicemente intervenendo sui siti già operativi."Guardando al medio-lungo termine – ha sottolineato il titolare dello Sviluppo economico – quello che possiamo fare oggi è aumentare la produzione, gestire meglio lo stoccaggio, gestire meglio gli approvvigionamenti nonostante il quadro geopolitico. Ma serve anche una riflessione di lungo termine che riguarda la sovranità strategica e anche l'autonomia politica dell'Europa e dell'Italia”.