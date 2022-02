Castelli, economia sociale strategica per ripresa

(Teleborsa) - "L’Italia ha accolto con grande entusiasmoed è contenta di poter condividere questi punti che sono decisamente, oltre che innovativi, anche la vera sfida diche si pone nuovi obiettivi, che può assolutamente raggiungere con". Lo ha affermato il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,intervenendo alla “First Informal Conference of European Ministers for Social Economy”, organizzata dal Segretario di Stato francese per l'Economia Sociale, Solidale e Responsabile,alla presenza del Commissario Europeo,All’incontro hanno partecipato 23 ministri europei responsabili dell'economia sociale."Dal punto di vista legislativo, siamo immediatamente intervenuti con laper dare un’etichetta all'economia sociale, all'interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando così una definizione chiara che il nostro Paese ha identificato in modo pienamente complementare all’Action Plan. Facendone unaapplicativa di quelle che sono le politiche in ambito di economia sociale. Su questo tema - ha proseguito - il primo punto di sviluppo è rappresentato dalla mappatura che all’Italia serve moltissimo, come immagino anche ad altri Paesi, e che si svilupperà con alcune risorse che abbiamo dedicato, mettendo in connessione le Istituzioni del nostro Paese, e il mondo dell’università. Con questa mappatura, oltre a fare tutte le necessarie valutazioni che sono intrinseche di questo punto, grazie alla, saremo in grado anche di costruire una programmazione più calzante. Soprattutto per le politiche necessarie all'dei nostri, che"."Ritengo, infatti, che i dati che- ha aggiunto - ci permetteranno di affrontare un altro dei punti che a me sta molto a cuore: la, che ovviamente è un altro importantissimo tema dell’Action Plan, tema sul quale io credo che si debba provare a fare unoin termini di tempo, perché introdurre ilpermette a tutta la parte finanziaria, che si muove in questo ambito, di indirizzarsi nella direzione giusta.Stiamo lavorando moltissimo su tutti questi aspetti. Credo che sia altrettanto importante sviluppare la parte degli strumenti di finanziamento, in particolare sui Social Bond, un tema sensibile per molti. Credo, insieme ad altri Paesi, si possa spingere fortemente l’utilizzo, affinché si possa utilizzare uno strumento di finanza di“Comprendere appieno l’importanza dell'economia socialeil prendendo poi possibile l'applicazione di politiche pubbliche specifiche o la creazione di etichette e certificazioni. Per fare questo, però, è indispensabile disporre di tutti i dati necessari per avere un quadro delineato e completo. La riunione - commenta Castelli, a margine dell’iniziativa - segue gli incontri, sullo stesso tema, che come Italia ho promosso nei mesi scorsi e rappresenta un nuovo formato che dimostra in modo plastico il desiderio condiviso, in tutto il continente, di sviluppare l'economia sociale, nel rispetto delle differenze culturali e storiche di ciascuno. Per noi una bella occasione per dare seguito al confronto già avviato con il Commissario Schmit, e per ribadire l'importanza delle molteplici sfide economiche, climatiche e sociali che“In questa ottica è ancora più importante arrivare a- ha proseguito il Vice Ministro al MEF - che consenta un progresso normativo sull'economia sociale e che porti avanti un percorso utile a garantire adeguati strumenti di finanziamento per l'economia sociale ed il ricorso ad una sempre più articolata finanza d’impatto. La proposta della Commissione europea - ha aggiunto - di istituire un portale europeo dell'economia sociale, che elencherà tutte le politiche pubbliche e i finanziamenti dedicati a questo settore, e la proposta di aumentare l'offerta di finanziamenti pubblici, in particolare attraverso meccanismi di garanzia,he, queste realtà, ricoprono”.In Europa,con diverse forme giuridiche (cooperative, mutue, associazioni, fondazioni, imprese sociali), 13 milioni di lavoratori e oltre il 10% del PIL in alcuni paesi come Italia, Francia e Spagna. Realtà, queste, che condividono il comune principio di mettere le persone, e lo scopo sociale,. Si tratta di un settore che ha un grande potenziale per creare posti di lavoro ad alto valore aggiunto sociale, anche assumendo lavoratori più vulnerabili, e per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.L'economia sociale e l'economia di prossimità è stata, infatti, sono stati identificati dallacome uno dei 14 ecosistemi industriali del mercato unico. Proprio in questo contesto, il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato il suo primo”, che contiene gli obiettivi da perseguire, a livello europeo, per sbloccare il potenziale, anche con riferimento alla creazione di