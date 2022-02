Confcommercio, bene emendamento su rinvio al 2023 del divieto utilizzo per importi sopra i 1.000 euro

(Teleborsa) - "Positiva l’approvazione, in sede di Commissioni I e V della Camera, della proposta di rinvio al 2023 del divieto di utilizzo del, vigente dallo scorso 1 gennaio, perdi importo pari o superiore a 1.000 euro", così si legge, oggi, in una nota di Confcommercio.– prosegue la nota - ribadisce al riguardo, l’esigenza che ci si muova in direzione dell’adozione di una condivisae che, parallelamente, si persegua con determinazione l’obiettivo dell’abbattimento dei costi legati ad utilizzo ed accettazione della moneta elettronica da parte di consumatori ed imprese".