doValue vola in borsa dopo i risultati 2021. Analisti positivi

doValue

Citi

Equita

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 8,65 con un%, e risulta il. A spingere le azioni della società - quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati - è stata l'approvazione dei risultati finanziari preliminari al 31 dicembre 2021 , diffusi ieri sera a mercato chiuso. doValue ha chiuso il 2021 con un utile netto esclusi elementi non ricorrenti pari a 50,7 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2020) e un record in termini di nuovo Gross Book Value aggiudicato (14,7 miliardi di euro).Commentando i risultati,ha detto che quelli delindicazioni fornite dalla società in occasione del recente piano industriale . Secondo, "il trimestre ha fornito, confermando il trend di recupero in atto dai trimestri passati e non impattato dalla diffusione della variante Omicron". Inoltre, sono giunte "buone indicazioni anche sul fronte della generazione di cassa", sottolinea il broker.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,87 e successiva a 9,24. Supporto a 8,5.