EDF supera target 2021. Aumento capitale per far fronte a misure governative

(Teleborsa) -(EDF), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, ha registratoper 84,5 miliardi di euro nel 2021, in crescita del 21,6% rispetto al 2020. L'si è assestato a 18 miliardi di euro (+11,3%), l'di pertinenza del gruppo è stato di 5,1 miliardi di euro, il rapporto debito netto/EBITDA è stato di 2.4x e ildi 0,58 euro. La società ha spiegato la crescita dell'EBITDA con un aumento della produzione nucleare in Francia, l'andamento positivo della sua attività di trading, miglioramenti in ??Italia e nelle attività regolamentate in Francia."Nel 2021, EDF ha- ha commentato il- L'EBITDA è cresciuto in modo significativo e ha raggiunto il livello più alto dal 2015". "Le difficoltà incontrate all'inizio del 2022 hanno portato EDF ad attuare un piano d'azione volto a proseguire questa strategia a sostegno della transizione energetica e degli obiettivi industriali e climatici della Francia per gli orizzonti 2030 e 2050", ha aggiunto.Il riferimento è al maxi profit warning di meta gennaio , quando EDF ha ritirato la guidance sugli utili in seguito alle nuove misure del governo francese per limitare i prezzi dell'energia. Oggi la compagnia elettrica francese ha dichiarato che sta pianificando une compensare l'impatto delle misure governative, che la costringeranno a vendere energia a prezzi inferiori al mercato.Seduta negativa per, che si posiziona a 8,008 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 7,848 e successiva a 7,688. Resistenza a 8,62.