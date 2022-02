Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Wal-Mart

Cisco Systems

Coca Cola

Procter & Gamble

Salesforce.Com

Caterpillar

3M

IBM

Cisco Systems

Discovery

Discovery

Mondelez International

Xilinx

Nvidia

Bed Bath & Beyond

Intuit

(Teleborsa) -, che termina con una pesante flessione dell'1,78%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 4.380 punti, ritracciando del 2,12%.Depresso il(-2,96%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-2,18%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,07%),(-2,96%) e(-2,57%).del Dow Jones,(+4,04%),(+2,80%),(+1,99%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,58%.Sensibili perdite per, in calo del 4,37%.In apnea, che arretra del 4,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,26%.(+2,80%),(+1,67%),(+1,64%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,46%.Scende, con un ribasso del 6,05%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. -4,6%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%).