Hermes, limiti di produzione frenano la crescita delle vendite

(Teleborsa) -, azienda francese di moda, ha registrato nel 2021pari a 8.982 milioni di euro, in crescita del 42% a cambi costanti e del 41% a cambi correnti rispetto al 2020. Rispetto al 2019, tale aumento ha raggiunto il 33%. Ilè balzato del 78% a 3.530 milioni di euro, ovvero il 39,3% delle vendite. L'di pertinenza del gruppo ha raggiunto 2.445 milioni di euro, in crescita del 77% rispetto al 2020.Il gruppo di lusso francese ha affermato che le vendite sono cresciute dell'11% nel, al di sotto delle aspettative del mercato a causa dei iautoimposti che non le hanno permesso di tenere il passo con la domanda delle sue borse. Le vendite complessive sono aumentate a 2,38 miliardi di euro nei tre mesi fino a dicembre, mentre gli analisti si attendevano 2,53 miliardi di euro. Le vendite della divisione pelletteria e selleria sono diminuite del 5,4% nel periodo, con Hermes che ha giustificato la performance con i limiti di capacità.Seduta negativa per, che si posiziona a 1.180,5 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 1.158 e successiva a 1.135,5. Resistenza a 1.232.