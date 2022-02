Il comparto utility in Italia è di poco in territorio negativo (-0,55%)

settore utility italiano

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 35.869,1, con una flessione dello 0,55% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 372, dopo aver esordito a 374.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 18 febbraio con una variazione percentuale negativa dell'1,13% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, performance infelice per, che chiude la giornata del 18 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.