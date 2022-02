Italia, produzione costruzioni ai massimi da maggio 2012

(Teleborsa) - L'Istat stima che al'indice destagionalizzato dellasia cresciuto dello 0,3% rispetto a novembre, salendo per il quinto mese consecutivo e raggiungendo il. Nella media del quarto trimestre del 2021 la produzione nelle costruzioni è aumentata del 4,2% rispetto al trimestre precedente., l'indice grezzo registra una crescita del 23,6%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 19,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22, contro i 21 di dicembre 2020). Nella, l'indice grezzo mostra un incremento del 24,4% e l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 24,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Considerando il complesso del 2021, la produzione delle costruzioni ha recuperato pienamente non solo la flessione del 2020, ma risulta", è il commento dell'Istituto nazionale di statistica.