Mercati asiatici contrastati, limita le perdite Tokyo

(Teleborsa) - Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a frenare gli investitori. A, si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,41%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,08%, e in rialzo per, che mostra un +0,66%. Secondo, l'indice azionario cinesenei prossimi 12 mesi con il miglioramento degli utili e l'allentamento della politica monetaria. Le stime degli utili per l'indice CSI 300 sono aumentate negli ultimi mesi fino a una crescita degli utili di circa il 20% su base annua rispetto a circa il 17% in precedenza, ha detto la banca d'affari statunitense.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,54%; consolida i livelli della vigilia(+0,02%). In frazionale progresso(+0,22%); in rosso(-0,95%). Sul fronte macroeconomico, l' ha registrato una variazione pari a +0,5% su anno a gennaio 2022. Lesono aumentate dello 0,9% a gennaio rispetto all'anno precedente, il loro primo aumento dopo otto mesi consecutivi di ribassi. Le vendite complessive sono salite a 2,53 milioni di veicoli nel primo mese del 2022, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,28%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,8%).