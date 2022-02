MITE, boom di domande per il bonus idrico per circa 5 milioni

(Teleborsa) -nelle prime ore di operatività della, il Ministero per la transizione ecologica, attiva. Dopo sole 5 ore di operatività risultavano, infatti, circasulla piattaforma gestita da Sogei, con una spesa media di circa 800 euro per richiedente.Lesfiorano dunque i, lasciando un plafond didi euro. Le richieste di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.Possono beneficiare del bonus i maggiorenni, residenti in Italia, titolari del immobile, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.