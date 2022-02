Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana all'insegna dell'incertezza. Lae letengono sotto scacco il sentiment degli investitori., per colloqui in Europa, la prossima settimana. Intanto,e Kiev ha detto che ieri i separatisti sostenuti dalla Russia hanno aumentato i bombardamenti dell'esercito ucraino.Il mercato vede il potenziale di unadopo le dichiarazioni di, il super falco della banca centrale americana guidata da Jerome Powell.Sulle prime rilevazioni, ilriportando una variazione pari a -0,19%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.373 punti. In lieve ribasso il(-0,39%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,21%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,13%),(-0,53%) e(-0,41%).Tra i(+1,32%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Tra i(+4,70%),(+3,23%),(+1,49%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,99%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.