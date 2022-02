PNRR, Brunetta: cinque anni per cambiare volto Italia

(Teleborsa) -Tutto si tiene, a tutti i livelli, e tutto va fatto insieme. Tout azimut, direbbero in Francia. Il catalizzatore è il P. Così in un' intervista a Il Sole 24Ore il ministro della Funzione pubblica,, per il quale i prossimi anni saranno. La rivoluzione è in corso. E da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a Berlino, passando per Parigi e Madrid, per illustrare ciò che stiamo facendo, ma anche per apprendere le migliori pratiche degli altri Paesi.Oggi parte, spiega, la consultazione pubblica 'Facciamo semplice l'Italia. Le tue idee per una PA amica', per individuare i 600 iter amministrativi da semplificare, e un nuovo decreto Pnrr, che arriverà entro due settimane, con il dimezzamento dei tempi delle procedure fissati nel 1990 dalla legge 241, e il rilancio della valutazione con l'anagrafe digitale e il fascicolo personale di ogni dipendente pubblico."LaIn un anno di governo abbiamo già fatto moltissimo. Con il Dl 44 abbiamo velocizzato e digitalizzato i concorsi, sbloccando 45mila posti in otto mesi. Quest'anno prevediamo 100mila assunzioni a tempo indeterminato, a cui si aggiungeranno le decine di migliaia di professionisti ed esperti necessari al PNRR, anch'essi reclutati con i meccanismi rapidi del Dl 80/2021", aggiunge Brunetta.