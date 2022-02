Reevo, Giannetto: gare pubbliche importanti anche nel 2022, PNRR apre opportunità

Reevo





(Teleborsa) - "Negli ultimi mesi ci siamo assicurati numerose commesse, abbiamo continuato con la nostra crescita organica che nel primo semestre 2021 era già oltre il 30% e il fatto interessante è che, l'ultima in raggruppamento temporaneo di impresa anche con altri soggetti per un importo complessivo di 500 milioni di euro". È con queste parole chedi, ha commentato gli ultimi mesi del Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan. "Questo per noi è sicuramente", ha aggiunto Giannetto a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets."Quello della pubblica amministrazione è sicuramente uno degli ambiti di sviluppo che vediamo anche per il 2022 - ha aggiunto Giannetto -per aziende come la nostra in ambito del cloud, della cyber security e alla fine abbiamo soluzioni proprio su queste tematiche".Per quanto riguarda i clienti corporate, l'amministratore delegato ha affermato: "I clienti scelgono scelgono noi perché, indipendentemente che sia da attacchi cyber o da situazioni di disastro, quindi situazioni che devono consentire all'azienda di continuare a operare anche sotto stress. Un'a questa domanda".Per quanto riguarda l'outlook 2022, ". Vediamo che la pandemia e la situazione sanitaria hanno accelerato la digitalizzazione, quindi significa che più dati ci sono, più dati ci sono da archiviare e più dati ci sono da proteggere, quindi ci aspettiamo comunque di fare bene anche nel 2022".