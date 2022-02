Svizzera, abbattute restrizioni anti-Covid: vie mascherine e Green Pass

(Teleborsa) -, dopo una quarta ondata più estesa nei numeri, ma anche più mite quanto a severità dei sintomi. E giàpredisposte durante l'impennata dei contagi, in particolare l'uso delle mascherine ed il possesso del Green Pass.Laè fra i primi paesi a recuperare una sorta di normalità e,per entrare nei negozi e per frequentare ristoranti, bar, cinema, teatri. Quello che è stato battezzatoè stato deciso dal Consiglio federale, abrogando quasi tutti i provvedimenti restrittivi."Da, negozi, ristoranti, strutture per la cultura, strutture aperte al pubblico e manifestazioni saranno di nuovo accessibili senza mascherina né certificato. Revocati anche l’obbligo della mascherina sul lavoro e la raccomandazione del telelavoro", ha annunciato il Consiglio federale svizzero, spiegando che "la. Grazie all'alto tasso d'immunità della popolazione, nonostante la circolazione ancora forte del virus un sovraccarico del sistema sanitario è sempre più improbabile"."A protezione delle persone particolarmente a rischio - aggiunge il Consiglio federale -fino a fine marzo soltantodelle persone risultate positive al test e, dopodiché si ritornerà alla situazione normale".Oltre alla Svizzeravalido sino a fine mese, una ipotesi che anche l'Italia sta valutando attentamente, posto che lp stato d'emergenza scadrà il 31 marzo 2022 e probabilmente non verrà rinnovato.